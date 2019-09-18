Третий игрок приготовился

В российском ритейле появился новый крупный игрок: торговые сети «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили объединение. Новая структура называется «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед» и зарегистрирована на Кипре. В результате слияния появился третий по обороту розничный ритейлер в стране. Как эта сделка отразится на рынке? Об этом — Виктория Феофанова.

800 млрд руб. по итогам этого года — такой может быть выручка нового крупного игрока на рынке ритейла. Это прогноз основателя сети «Красное и белое» Сергея Студенникова. Его магазины теперь входят в объединенную компанию вместе с «Дикси» и «Бристолем». Студенников контролирует 49% акций, акционерам двух сетей Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежат 51% акций.

Каждый бренд может выиграть от объединения, но все они останутся самостоятельными компаниями, отметил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «Компании выигрывают за счет эффекта масштаба.

Они могут объединить логистику, закупки, сэкономить на развитии сети и получать более дешевые товары.

В условиях, когда рынок, с одной стороны, становится более конкурентным, его консолидация продолжается. С другой стороны, когда покупательная способность населения не растет и, скорее, даже будет сокращаться в ближайшие годы, возможность управлять ценами и выигрывать на масштабе играет большое значение. Скорее всего, ставка делается именно на это. В перспективе выигрыш может составлять 10-15%. Это суммарно: и сокращение издержек, и рост продаж».

Объединенную компанию уже называют третьим игроком на рынке ритейла. Малым сетям и независимым компаниям будет сложно с ним конкурировать. Однако ждать снижения цен на продукты или алкоголь не стоит, полагает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Конкурентам придется оглядываться на нового крупного игрока, потому что оборот объединенной компании достаточно значительный. “Красное и белое” и так активно развивалась на рынке, “Бристоль” – тоже. Потребитель ориентируется на то, кто предложит самую адекватную ценовую политику, товарный ассортимент, — тот на рынке и выиграет. X5 Retail Group и “Магнит” стремятся оставаться и сохранять свои лидерские позиции».

Слияние трех заметных игроков на рынке ритейла может привести к тому, что «Красное и белое» все же пересмотрит свою ценовую политику, считает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. От этого могут выиграть конкуренты алкомаркета, считает он: «Уровень агрессивности “Красного и белого” как дискаунтера может немного снизиться. Сейчас масштабы бизнеса компании таковы, что компания не всегда обязана быть во всех моментах дешевле всех».

Аналитики опрошенные “Ъ FM” отмечают, что вслед за этим слиянием могут последовать новые поглощения небольших ритейлеров или объединения крупных игроков. Сейчас под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работают более 13 тыс. магазинов. Основатель последнего Сергей Студенников рассказал журналистам, что в прошлом году его компания открывала в среднем по 8 точек в день. В этом году темпы пришлось снизить до трех-четырех магазинов в день.