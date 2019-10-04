Развивавший «Пятерочку» Игорь Плетнев перешел в «Мегаполис»

Бывший директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев, который занимался развитием «Пятерочки», стал топ-менеджером «Мегаполиса» — крупнейшего табачного дистрибутора в России, сообщает газета «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердил сам господин Плетнев.

По словам одного из источников газеты, Игорь Плетнев будет отвечать за взаимодействие с группой компаний «Дикси». Он займется продажей товаров повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице. Собеседники «Ведомостей» считают вероятным, что господин Плетнев вскоре станет гендиректором «Дикси».

Представитель X5 подтвердил газете, что Игорь Плетнев ушел из компании по собственному желанию в конце сентября. В «Дикси» и «Мегаполисе» от комментариев отказались.

Напомним, в августе “Ъ” сообщал, что «Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. В компании заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Дикси" притягивает топ-менеджмент».