Орешкин: инфляция будет гораздо ниже прогноза в 3,8%

Инфляция в России в 2019 году будет ниже прогноза в 3,8%, считает глава Минэкономики России Максим Орешкин. Он связал это с низким спросом и замедлением кредитования.

«Мы видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза, мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования»,— сказал господин Орешкин на форуме «Открытые инновации» (цитата по ТАСС).

Другие прогнозы Минэкономики не меняет. Ведомство не будет корректировать годовой прогноз по реальным располагаемым доходам.

Минэкономики в августе 2019 года понизило прогноз по инфляции с 4,3% до 3,8%. Центробанк также снизил прогноз до 4–4,5% и намерен пересмотреть этот показатель 25 октября.

Об инфляции на 2020 год читайте в материале “Ъ” «Трехпроцентная опера».