ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Центральный банк России намерен снизить прогноз по инфляции на 2019 год. Его опубликуют в день заседания совета директоров ЦБ 25 октября, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Действительно, инфляция сейчас складывается ниже, чем наши прогнозы. Мы будем уточнять в сторону снижения прогноз по инфляции до конца года, мы его опубликуем, соответственно, когда у нас будет совет директоров, проведем анализ факторов, которые повлияли на большее снижение инфляции, чем мы рассчитывали»,— сказала госпожа Набиуллина на форуме Finopolis (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ объяснила, что в прогноз закладывался нейтральный характер бюджетной политики, а она оказалась сдерживающей. По мнению госпожи Набиуллиной, сейчас важен прогноз на следующий год. «Для нас очень важно соответствующее понимание того, как будут осуществляться бюджетные расходы в следующем году. Но бюджетный фактор — это не единственный фактор»,— сказала председатель Банка России.

Сейчас ЦБ ожидает инфляцию по итогам 2019 года в размере выше 4%. По прогнозу Минэкономики, показатель будет на уровне 3,6%. В бюджете на 2020 год заложена инфляция в размере 3%.

Подробнее об инфляции на 2020 год — в материале “Ъ” «Трехпроцентная опера».