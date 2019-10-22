Дело Кирилла Серебренникова повторно поступило в суд

Мещанский суд Москвы получил материалы уголовного дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова.

«В Мещанский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении Серебренникова и других обвиняемых»,— сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Предварительное слушание пройдет 1 ноября, сообщает Business FM со ссылкой на одного из защитников. Суд также рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела. Судьей назначена Олеся Менделеева, ранее процесс вела Ирина Аккуратова.

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Мещанский районный суд начал рассматривать уголовное дело в октябре 2018 года. По версии обвинения, «Седьмая студия» похитила 133 млн руб. из 216 млн руб., которые выделил Минкульт в 2011–2014 годах на проект «Платформа».

В сентябре 2019 года судья вернул уголовное дело обратно в прокуратуру. По мнению суда, в обвинительном заключении допущены нарушения. Прокуратуре удалось обжаловать это решение в Мосгорсуде, и теперь Мещанский суд должен рассмотреть уголовное дело в новом составе.

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