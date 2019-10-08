Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Московский городской суд удовлетворил жалобу прокуратуры и вернул дело «Седьмой студии» в Мещанский суд на новое рассмотрение. Но жалоба была удовлетворена частично. Мосгорсуд отказался назначать обвиняемым меру пресечения. Прокурор просил вернуть подсудимым «хотя бы подписку о невыезде», сообщил корреспондент “Ъ”.

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Мещанский районный суд Москвы 11 сентября вернул в Генпрокуратуру дело «Седьмой студии» сразу по нескольким основаниям. Суд первой инстанции указал, что в обвинительном заключении неверно подсчитан ущерб (не учтена сумма в 2,8 млн рублей), не описана роль обвиняемого Алексея Малобродского после 1 августа 2012 года (после его увольнения из «Седьмой студии»), не указано, какие конкретно мероприятия не были проведены на «Платформе», на каких мероприятиях осуществлялись хищения.

На заседании в Мосгорсуде 8 октября сотрудник Генпрокуратуры Михаил Резниченко просил решение Мещанского суда отменить, а дело вернуть на новое рассмотрение. Он заявил, что 2,8 млн рублей были верно не включены в обвинительное заключение, поскольку не являлись хищением, а представляли собой «вывод средств». Роль Малобродского, по словам прокурора, в преступлении после 1 августа 2012 года выразилась в «содействии "Седьмой студии"». «Говорить о конкретизации не можем. У нас связаны руки законом»,— сказал представитель гособвинения.

Что касается отсутствия конкретных мероприятий в обвинении, на которых осуществлялись хищения, то их перечисление прокурор назвал излишним. «Без их (мероприятий) указаний суд не ограничен в принятии решений»,— сказал представитель гособвинения.

Обвиняемые режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генпродюсер театральной компании Алексей Малобродский и бывшая сотрудница Минкульта, а сейчас директор РАМТ Софья Апфельбаум, а также их адвокаты выступили против удовлетворения жалобы прокуратуры и возвращения дела в Мещанский суд.

«Мы добьемся своего. Мы уверены в своих силах и своей правоте»,— прокомментировал "Ъ" решение Мосгорсуда адвокат Юрий Лысенко, представляющий интересы обвиняемого Юрия Итина.

Мещанский суд начал рассматривать дело «Седьмой студии» в конце октября 2018 года. По версии обвинения, руководство «Седьмой студии» похитило 133 из 216 млн руб., выделенных Минкультом в 2011–2014 годах на проект «Платформа». Никто из обвиняемых вину не признает.

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Роман Дорофеев