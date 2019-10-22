Россия, Украина и ЕК провели техническую встречу в преддверии переговоров по транзиту газа

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский встретился с представителями Евросоюза и Украины в рамках подготовки к трехсторонней встрече 28 октября по вопросу транзита газа. В Минэнерго встречу назвали конструктивной.

Также на техническом мероприятии затрагивались вопросы имплементации норм европейского законодательства и создания независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении компании «Нафтогаз Украины». Стороны обсудили вопрос подписания соглашения о взаимодействии с операторами России и Украины.

Трехсторонняя встреча по газу состоится 28 октября. Ранее 9 октября украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении достичь долгосрочного контракта по транзиту российского газа. Контракт между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года.

Подробнее о позиции сторон — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».