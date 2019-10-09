Украина настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа

Украина не намерена продлевать на год транзитный договор по газу с Россией, сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Сегодня, 9 октября, в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее. Господин Миллер допустил продление договора на время переходного периода.

«Если эта комплексная работа (внедрение в украинское законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС.— “Ъ”) не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям»,— говорится в сообщении «Газпрома».

«Нам точно нужен новый контракт, который будет основан на "европейской рамке",— сказал премьер-министр Украины (цитата по “Интерфаксу“).— Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта, так как продлевать на один год по старым правилам нам просто не подходит».

Напомним, контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истекает 31 декабря 2019 года. На переговорах в конце сентября Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Подробнее о позиции сторон — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».