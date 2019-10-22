Комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) сможет банкротить проблемных застройщиков на территории города, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики столицы. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства города. До этого подать заявление с требованием признать застройщика банкротом могли только федеральный Фонд защиты прав дольщиков и кредиторы.

«Мы несколько лет добивались таких полномочий. Это позволит более продуктивно регулировать деятельность застройщиков и в конечном счете обеспечить права и законные интересы граждан»,— сообщила глава комитета Анастасия Пятова. По ее словам, в случае судебного решения в пользу комитета проблемный объект будет достраивать Московский фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Постановление о создании этого фонда вышло 9 октября. По словам госпожи Пятовой, он будет «проводить обследование проблемных объектов, формировать необходимую для достройки сумму и затем обращаться с намерением о достройке».

В настоящий момент за счет бюджетных средств в Москве достраиваются три объекта — жилые комплексы «Царицыно», «Терлецкий парк» и «Марушкино». На их достройку в бюджете заложено около 20 млрд руб. Ранее, 10 октября, обвиняемого в хищении средств дольщиков ЖК «Царицыно» руководителя группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича Мосгорсуд перевел его под домашний арест. Судья посчитал, что у следствия нет достаточных доводов, чтобы дальше держать в СИЗО.

До этого, 26 сентября, Арбитражный суд Московской области обязал конкурсного управляющего ЖК «Терлецкий парк» (строительство комплекса началось 15 лет назад) согласиться на условия нового застройщика проекта — подконтрольной мэрии АО «Мосотделстрой №1». Компания добивалась исполнения только тех требований, которые включены в составленный в июне текущего года реестр. При этом, по мнению конкурсного управляющего, в реестре много ошибок, которые только усугубят проблему двойных продаж, которые практиковал прежний инвестор.

Подробности — в материале “Ъ” «"Терлецкий парк" остался с двойными продажами».