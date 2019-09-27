«Терлецкий парк» остался с двойными продажами

В четверг, 26 сентября, поздно вечером Арбитражный суд Московской области обязал конкурсного управляющего скандально известного жилого комплекса «Терлецкий парк», строительство которого началось 15 лет назад, согласиться на условия нового застройщика проекта — АО «Мосотделстрой №1». Эта подконтрольная мэрии столицы компания пока в первой инстанции добилась того, чтобы исполнить только те требования, которые включены в составленный в июне текущего года реестр. Конкурсный управляющий настаивал, что в этом реестре много ошибок, из-за чего проблема двойных продаж, которые практиковались прежним инвестором «Терлецкого парка», не только не решится, а, наоборот, усугубиться.

Арбитражный суд Московской области обязал конкурсного управляющего АО «Глобинвестстрой» — застройщика ЖК «Терлецкий парк» — Екатерину Пушнову подписать договор о передаче объектов в жилом комплексе в редакции, предложенной АО «Мосотделстрой №1» (100% акций принадлежит мэрии Москвы).

Таким образом, обязательства дольщиков будут переданы по состоянию на 26 июня 2019 года, то есть на дату вынесения судом определения о передаче объектов.

Как сообщал “Ъ” 3 сентября, госпожа Пушнова обратилась в суд с заявлением обязать «Мосотделстрой №1» подписать договор о передаче объектов незавершенного строительства в редакции, предложенной ею. По ее словам, в предложенной ею редакции отображены почти 100 фактов двойных продаж и покупателям, пострадавшим от такой схемы, нужно предложить равноценные площади. В «Мосотделстрой №1» считают, что обязательства надо выполнить только по тем требованиям, которые отображены в реестре от 26 июня.

Решение суда первой инстанции зампредседателя Москомстройинвеста (курирует достройку проблемных жилых объектов) Екатерина Храмова прокомментировала так: «Суд признал приоритетное право на жилплощадь дольщиков—физических лиц. ЖК "Терлецкий парк" включен в "дорожную карту" и будет достроен в любом случае, но перед возобновлением строительства мы должны снять все юридические разногласия». Екатерина Пушнова настаивает, что в любом случае разногласия не снимаются.

«После такого решения суда в подвешенном состоянии остается не менее 75 человек»,— заявила в четверг Екатерина Пушнова. Это те дольщики, чьи будущие квартиры прежний инвестор продал дважды.

По ее словам, на судебном заседании 26 сентября представитель АО «Мосотделстрой №1» заявил, что считает вполне законной передачу объектов при наличии пересекающихся требований между дольщиками. Данную позицию поддержал и Москомстройинвест, который предложил решать вопрос с «двойными продажами» только после сдачи объекта в эксплуатацию. Хотя, продолжает госпожа Пушнова, по действующему законодательству передача объектов незавершенного строительства возможна только при отсутствии пересекающихся требований на одни и те же помещения между дольщиками. В Москомстройинвесте ранее признавали, что в ЖК «Терлецкий парк» практиковались двойные продажи, что, собственно, и стало причиной ступора для возобновления строительства.

Управляющий партнер «Легес бюро» Александра Обрывко (представляет интересы дольщиков) заявила “Ъ”, что покупатели, чьи требования оказались не учтенными в решении суда первой инстанции, могут подать апелляционные жалобы. «Решение суда может привести к правовой неопределенности,— считает госпожа Обрывко.— С точки зрения законодательства дольщикам при двойных продажах должны предоставить жилье с определенными характеристиками. Но "Мосотделстрой №1" добился, чтобы именно эти характеристики не упоминались».

По словам адвоката, управляющий стал вносить коррективы в первоначальную редакцию реестра из-за многочисленных ошибок и опечаток. В результате уточнения требований, продолжает Александра Обрывко, выяснилось, что на достройку всех площадей в «Терлецком парке» потребуется дополнительно около 400 млн руб. Видимо, не исключает адвокат, эта значительная сумма вынудила «Мосотделстрой №1» добиваться исполнения требований по первоначальному реестру, который составлялся сторонней компанией.

«Терлецкий парк» — один из самых проблемных долгостроев в Москве. Проект начали реализовывать в Новогиреево в 2004 году структуры Минобороны. В 2007 году объект перешел под контроль NBM Михаила Бабеля и Григория Исраеляна, но «дочка» группы — «Глобинвестстрой» не смогла завершить проект. В 2017 году в отношении застройщика введено наблюдение, а также возбуждено уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). В июле 2019 года стало известно, что господа Бабель и Исраелян привлечены к субсидиарной ответственности по долгам «Глобинвестстроя» на общую сумму свыше 18 млрд руб.

Ранее власти Москвы заявляли, что жилой комплекс будет достроен за счет бюджета города. Этим летом суд утвердил новым застройщиком комплекса «Мосотделстрой №1».

Халиль Аминов