Мосгорсуд перевел под домашний арест обвиняемого в хищении средств дольщиков Пинкевича

Мосгорсуд не продлил срок содержания под стражей руководителя группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича и перевел его под домашний арест, сообщил ТАСС его адвокат Вадим Мышлявкин. Судья посчитал, что у следствия нет достаточных доводов, чтобы дальше держать в СИЗО обвиняемого в хищении средств дольщиков ЖК «Царицыно».

«Мосгорсуд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей и изменил меру пресечения на домашний арест»,— сказал адвокат.

Проблемы «Настюши» начались после ареста 20 августа 2017 года ее владельца Игоря Пинкевича. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, господин Пинкевич собрал около 60 млрд руб. на строительство жилищного комплекса «Царицыно» в Москве, а затем вывел значительную часть этих денег за границу или потратил на другие проекты. В феврале 2018 года арбитражный суд Москвы признал «Настюшу» банкротом. Суд удовлетворил совместное заявление кредиторов, которые требовали также открыть в отношении компании конкурсное производство.

Подробнее о расследовании уголовного дела читайте в материале “Ъ” «Зерновой король взят за недострой».