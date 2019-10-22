Глава ING: банки могут перестать работать с Facebook в случае запуска ее криптовалюты

Банки могут отказаться от всякого сотрудничества с Facebook после запуска криптовалюты Libra, заявил Financial Times генеральный директор ING Ральф Хаммерс. Глава нидерландского финансового конгломерата пояснил, что банки вроде ING являются «проводниками в финансовый мир», и если у них или регуляторов будут малейшие подозрения, что цифровая валюта Facebook может использоваться для отмывания денег и других финансовых преступлений, то банкам придется прекратить предоставлять свои услуги корпорации Марка Цукерберга. «В таком случае мы можем принять меры и отказаться от клиента или не принимать его»,— заявил господин Хамерс.

В ответ на это заявление представитель Facebook отметил, что компания намерена «потратить столько времени, сколько потребуется, чтобы сделать все правильно… Facebook не будет предлагать потребителям криптовалюту Libra через собственный электронный кошелек Calibra до тех пор, пока ассоциации (Libra.— “Ъ”) не удастся полностью удовлетворить требования регуляторов и получить соответствующие лицензии».

Ранее стало известно, что запуск криптовалюты Facebook может не состояться в 2020 году, как планировалось изначально. При этом проект уже покинули семь из 28 компаний, изначально присоединившихся к проекту. Среди них Booking.com, EBay, Stripe, Mastercard, Visa, PayPal и Mercado Pago.

О том, почему от проекта Facebook отказываются партнеры,— в материале “Ъ FM” «Libra теряет поддержку».

Кирилл Сарханянц