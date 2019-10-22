Суд завершил допрос потерпевшего по делу экс-главы самарского УКС Светланы Моравской

Потерпевшая в лице сотрудницы регионального министерства строительства Татьяны Опаркиной завершила давать показания в суде по делу экс-главы регионального Управления капитального строительства Светланы Моравской. Женщина рассказала об обстоятельствах, при которых проводилась сделка по приему работ по берегоукпреплению у села Рождествено. Однако суд счел их недостаточными. В связи с этим через Татьяну Опаркину будет запрошен ряд документов о проверках работы по берегоукреплению, которые проводила прокуратура в 2015 году. Женщина пообещала предоставить их.

Кроме того, суд постановил перейти на ближайшем заседании к исследованию письменных доказательств по уголовному делу. Речь идет о договоре страхования работ по берегоукреплению и соответствующем госконтракте.

Светлана Моравская обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что бывшая чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице, — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Светлана Моравская своей вины не признает.

Георгий Портнов