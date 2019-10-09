Продлен срок ареста экс-главы самарского Управления капстроительства

Бывшая руководительница ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС) Светлана Моравская останется под стражей до 19 февраля 2020 года. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе суда.

Также был наложен арест на имущество матери Светланы Моравской. Кроме того, на одном из заседаний по делу планируется допрос потерпевшего – представителя министерства строительства Самарской области.

В пресс-службе Ленинского районного суда отметили, что Александр Терещенко, который ранее комментировал СМИ процесс по делу как официальный представитель Светланы Моравской, таковым не является: соответствующих ходатайств в суде он не заявлял.

Женщина обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице, — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Светлана Моравская своей вины не признает.

Георгий Портнов