Фонд «ВТБ Капитала» стал совладельцем поставщика систем для «закона Яровой»

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Технологическая реальность» купил 25,1% компании «Цитадель» — крупнейшего поставщика IT-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой». ЗПИФ находится под управлением «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». О сделке сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Юлию Остроухову — представителя компании «ИКС Холдинг», в которую входит «Цитадель».

Продавцом выступил основатель «Цитадели» Антон Черепенников. По данным источника газеты, общую стоимость компании для сделки оценили в 60 млрд руб. Господин Черепенников останется владельцем 62,2% «Цитадели». Он намерен вложить вырученные деньги в имущество и развитие «ИКС Холдинга».

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 году выручка «Цитадели» составила более 5 млрд руб.

В сентябре сообщалось о планах ВТБ купить 17% «Ростелекома». В июле «Ростелеком» купил 49% ООО «Национальные технологии» — разработчика системы хранения данных «Купол». Продавцами выступали «Цитадель» и «КНС групп».

Нормы «закона Яровой» вступили в силу в июле 2018 года. Они требуют от операторов связи и онлайн-сервисов хранить разговоры и переписку своих пользователей.

О том, как будет работать закон о хранении абонентских данных,— в материале “Ъ” «Разговор под запись».