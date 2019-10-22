Власти не планируют создавать третью площадку ОЭЗ «Липецк»

Администрация Липецкой области не рассматривает вопрос создания третьей площадки ОЭЗ «Липецк». Об этом “Ъ-Черноземье” в ходе пресс-конференции сообщил курирующий экономику и инвестиции вице-губернатор Дмитрий Аверов. Ранее о такой возможности говорил экс-гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев. «У нас есть 2300-2400 га на двух существующих площадках в Грязинском и Елецком районах, но занято менее 50%. Мы будем более пристально подходить к предоставлению земли и больше не выделять по 50 га компаниям, которые могут и не прийти»,— сказал господин Аверов.

По его словам, до конца года на экспертный совет ОЭЗ «Липецк» может быть вынесено от трех до шести проектов с общим объемом инвестиций в 11 млрд руб. Ежегодно в ОЭЗ планируют открывать от трех до пяти заводов, подчеркнул господин Аверов.

Как изменится механизм привлечения инвестиций в Липецкую область - в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин