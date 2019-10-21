Трамп пригрозил ударом по Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран «сто-то сделает». Как передает телеканал ABC News, американский президент склоняется к тому, чтобы оставить около 200 американских солдат на нефтяных месторождениях, расположенных в восточной части Сирии. Также присутствие военного контингента обеспечит защиту от транспортировки Ираном оружия в Сирию.

«Я пытаюсь выбраться из войн. Но возможно, нам также придется и ввязываться в войны,— сказал господин Трамп.— Если Иран что-то сделает, они получат удар, какого никогда раньше не получали». Он также сообщил, что американские военные из Сирии будут направлены в другие районы региона, а затем вернутся на родину.

Поводом для очередного кризиса в ирано-американских отношениях стала атака беспилотников на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Несмотря на то, что ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы, США обвинили в нападении Иран. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает.

Напомним, министр обороны США Марк Эспер заявил, что уход американских войск с севера Сирии не означает, что то же самое произойдет в Афганистане. По его словам, в этой стране еще сохраняется террористическая угроза от «Талибана» и сторонников «Исламского государства» (оба движения запрещены в России), а также других группировок.

США ранее вывели своих военных из северных районов Сирии из-за начала военной операции Турции «Источник мира» против курдов. 17 октября Турция и США достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время курдские отряды должны покинуть район пограничной зоны безопасности.

Как турецкая военная операция была приостановлена в регионе, — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».