Проект строительства пассажирских причалов в Ленобласти отмечен на федеральном уровне

Замминистра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков на заседании Морской коллегии при правительстве России призвал регионы страны активно развивать причальную инфраструктуру для популяризации речного туризма по примеру Ленинградской области. О высокой оценке регионального проекта на федеральном уровне сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что с 2017 года на территории Ленобласти уже построены причалы для пассажирских судов в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке и у крепости Орешек. Таким образом в регионе создан новый туристический маршрут, повторяющий часть знаменитого торгового пути «Из варяг в греки» — от Старой Ладоги до Великого Новгорода.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что соглашение правительства Ленобласти и ООО «Конт» предусматривает инвестиции в развитие причальной инфраструктуры в размере 1 млрд рублей в течение пяти лет.