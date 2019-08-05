Первый круизный теплоход совершит остановку у нового причала в Невской Дубровке 8 августа

В четверг, 8 августа, вновь построенный 90-метровый пассажирский причал в Невской Дубровке примет первый круизный теплоход «Дмитрий Фурманов». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, в конце апреля подобный причал для пассажирских круизных судов был открыт возле крепости Орешек, а в начале августа — в Киришах, куда причалил первый за 50 лет теплоход. Программа по строительству причалов в Ленобласти действует с 2017 года. Инвестором проекта выступает ООО «Конт». Общий объем инвестиций составляет 1 млрд рублей.

В рамках проекта уже построены и также используются пассажирские причалы в Старой Ладоге и в Свирьстрое. В настоящее время осуществляется строительство пристани в Грузино (Новгородская область).