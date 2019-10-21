Минфин предложил поднять минимальную цену водки до 230 рублей

Министерство финансов предложило повысить с 1 января минимальные розничные цены (МРЦ) на водку и коньяк. Проект приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает поднять МРЦ на водку на 7% — с 215 до 230 руб. за 0,5 л. Цена на коньяк вырастет на 11,6% — с 388 до 433 руб. Как сообщается в пояснительной записке, повышение МРЦ связано с повышением акциз на алкоголь крепостью более 9%, а также с уровнем инфляции.

Минимальные розничные цены (МРЦ) устанавливают для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией. Они введены для крепкого алкоголя, а также для игристых вин и шампанского.

В сентябре Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Минфину повысить минимальную розничную цену водки до 233 руб. В ведомстве посчитали, что достаточно поднять МРЦ до 230 руб.

Также впервые с 2015 года Минфин предложил повысить минимальную закупочную цену пищевого этилового спирта с 49 до 57 руб.

В июне “Ъ” писал о том, что Роспотребнадзор совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, Минфином и Минэкономики должны проработать введение минимальной цены на винные напитки. Ведомства также должны решить, наделять ли региональные власти полномочиями по составлению списка «свойств, характерных для винодельческой продукции с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российскому вину сдают карту».