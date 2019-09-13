Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году. «Мы направили в Минфин цифру 233 рубля за поллитровую бутылку»,— сообщил президент организации Игорь Косарев на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»). Это на 8,4% больше нынешнего показателя (215 руб.).

Минфин уже получил это предложение, сказал заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Александр Коробутов. Сейчас его рассматривают.

Минимальные розничные цены (МРЦ) устанавливают для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией. Они введены для крепкого алкоголя, а также для игристых вин и шампанского.

Как ранее сообщал “Ъ”, Роспотребнадзор совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, Минфином и Минэкономики должны проработать введение минимальной цены на винные напитки. Ведомства также должны решить, наделять ли региональные власти полномочиями по составлению списка «свойств, характерных для винодельческой продукции с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения».

О выделении российскому вину приоритетного места в меню — в публикации “Ъ” «Российскому вину сдают карту».