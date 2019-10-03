Минфин предложит повысить минимальную цену водки до 230 рублей

Минфин намерен предложить поднять минимальную розничную цену на водку до 230 руб. за 0,5 л (сейчас — 215 руб.). Изменения могут вступить в силу со следующего года. Ранее Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил ведомству повысить минимальную розничную цену водки до 233 руб. Это на 8,4% больше нынешний суммы.

Минимальные розничные цены (МРЦ) устанавливают для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией. Они введены для крепкого алкоголя, а также для игристых вин и шампанского.

«По нашим расчетам, будет достаточно 230 (руб.—“Ъ”). Мы будем предлагать 230, решение будет за Антоном Германовичем (Силуановым, министром финансов. —“Ъ”)", — сказал журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов (цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что минимальная розничная цена на коньяк может повыситься с 388 руб. до 420–430 руб. за 0,5 л.

В июне “Ъ” писал о том, что Роспотребнадзор совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, Минфином и Минэкономики должны проработать введение минимальной цены на винные напитки. Ведомства также должны решить, наделять ли региональные власти полномочиями по составлению списка «свойств, характерных для винодельческой продукции с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российскому вину сдают карту».