Российскому вину сдают карту

В правительстве придумали, как дополнительно поддержать российских виноделов. Как стало известно “Ъ”, вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. В Минсельхозе идею поддерживают. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин.

Проработать вопрос о целесообразности установления новых требований к меню заведений общепита в части выделения в нем российского вина и его размещения перед остальными наименованиями алкоголя поручил вице-премьер Алексей Гордеев. Об этом говорится в протоколе совещания о развитии российского виноделия, прошедшего 10 июня. Копия документа есть у “Ъ”, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера Алена Жукова. О результатах Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить в правительство до 18 июля. Поправки предлагается внести в постановление правительства от 15 августа 1997 года «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания».

42,5 миллиона декалитров тихих и игристых вин выпустили в России в 2018 году, по данным Союза виноградарей и виноделов

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что в целом поддерживают предложение и готовы проработать вопрос с заинтересованными органами власти и общественными организациями. В Минфине отметили, что не занимаются регулированием правил оказания услуг общественного питания. В Минпромторге лишь сказали, что не получали поручение. В Роспотребнадзоре и Минэкономики не ответили на запросы “Ъ”.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорит, что подобная идея обсуждалась в Краснодарском крае при экс-губернаторе Александре Ткачеве (занимал этот пост в 2001–2015 годах до перехода на должность главы Минсельхоза). Источник “Ъ” на ресторанном рынке региона не слышал, что идея приобрела законодательный характер. По его словам, некоторые местные рестораны действительно выделяют локальные вина в меню, но только при условии специальных договоренностей с производителями за дополнительное вознаграждение. В администрации Краснодарского края не смогли предоставить оперативный комментарий.

Как надеется господин Попович, введение подобного обязательства для ресторанов на федеральном уровне позволит побороть сложившееся стереотипное представление среди части потребителей о том, что в России не производится качественное вино.

Председатель правления Beluga Group (выпускает премиальные вина под брендом Golubitskoe Estate) Александр Мечетин заявил “Ъ”, что поддерживает любые меры по продвижению российского вина. По данным Леонида Поповича, в 2018 году в России было произведено 30 млн дал тихого и 12,5 млн дал игристого вина. При этом доля импортного вина в общем объеме продаж винодельческой продукции в России достигала 40%, указывает он.

Российские виноделы неоднократно отмечали необходимость дополнительных преференций от государства. Так, в 2018 году бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в стране производителей игристых вин «Абрау-Дюрсо», предложил президенту Владимиру Путину ввести сбор на импортные вина. Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами. Но предложение Бориса Титова так и не было принято. Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов не ответил на запрос “Ъ”.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров с необходимостью поддержки российских виноделов согласен и утверждает, что организация уже проводит несколько соответствующих мероприятий. Но, указывает он, обязывать рестораторов ставить местное вино перед всей остальной алкогольной продукцией можно только при условии предоставления им встречных преференций. Например, если заведение специализируется только на вине и размещает российскую продукцию на передовых позициях, его можно было бы освободить от необходимости получения лицензии, рассуждает господин Бухаров.

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков (в числе ресторанов — Vogue Cafe, Bolshoi, «Клево») указывает, что подобных мер сегодня нет ни в одной стране мира. По его словам, дополнительных затрат от заведений общепита в случае принятия нового правила не потребуется. Но российское вино должно конкурировать с импортным прежде всего ценой и качеством, а не искусственно созданными мерами, подчеркивает ресторатор. Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.

Мария Котова, Анатолий Костырев