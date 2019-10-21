Главным коммунальщиком Воронежской области может стать Максим Зацепин

Заместитель руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области, экс-замдиректора регионального фонда капремонта Максим Зацепин может в ближайшее время возглавить департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил источник в облправительстве.

Вакансия стала свободной после того как сегодня, 21 октября, было удовлетворено заявление об увольнении предыдущего главы департамента Галины Смирновой. Покинув облправительство она переходит на работу в мэрию областного центра, где должна занять должность руководителя управления делами главы городского округа.

Бывший замдиректора воронежского Фонда капремонта Максим Зацепин работает в департаменте дорожной деятельности с февраля этого года. Он курирует областное учреждение «Региональный центр безопасности», систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, отставка госпожи Смирновой обсуждалась с конца августа. Среди возможных причин отставки источники “Ъ-Черноземье” называли сложности при проведении мусорной реформы, а также неопределенную позицию департамента по поводу запаха от Левобережных очистных сооружений: к решению этой проблемы в итоге подключился лично губернатор Александр Гусев.

В середине октября сотрудники полиции в рамках дела об особо крупном мошенничестве провели обыски и выемки документов в департаменте ЖКХ Воронежской области, у крупного подрядчика местных властей в сфере водоснабжения и в бюджетном учреждении, которое должно было контролировать качество выполненных работ. Силовики разбираются в возможном нецелевом расходовании подрядчиком, местным ООО «Ремстрой», до 200 млн руб. средств по нацпроекту «Чистая вода», которые были выделены на строительство водопроводов в селах.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников, Андрей Цветков