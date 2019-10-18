Деньги выводят на «Чистую воду»

Сотрудники полиции в рамках дела об особо крупном мошенничестве провели обыски в департаменте ЖКХ Воронежской области, у крупного подрядчика местных властей в сфере водоснабжения и в бюджетном учреждении, которое должно было контролировать качество выполненных работ. По данным “Ъ-Черноземье”, силовики разбираются в возможном нецелевом расходовании подрядчиком, местным ООО «Ремстрой», до 200 млн руб. средств по нацпроекту «Чистая вода», которые были выделены на строительство водопроводов в селах.

Прошедшие в конце минувшей недели обыски в департаменте ЖКХ, воронежском ООО «Ремстрой» и подчиненном облправительству предприятии «Облкоммунсервис» “Ъ-Черноземье” подтвердили в региональном главке МВД. Подробности ситуации там комментировать в интересах следствия не стали. По данным источников “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах региона, полицейские в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159

УК РФ, максимальное наказание — десять лет тюрьмы) разбираются в возможном нецелевом расходовании в Воронежской области бюджетных средств по федеральному проекту «Чистая вода». В рамках него ведется ремонт и модернизация станций и сетей водоснабжения в селах, где есть проблемы с питьевой водой. Силовики, в частности, допросили по ситуации замруководителя департамента Вячеслава Мамаева.

По словам господина Мамаева, он был допрошен как свидетель, претензии у полиции возникли к качеству материалов, которые использовал подрядчик, а также к работе заказчиков — сельских администраций.

«Никому из сотрудников департамента никто ничего не вменяет, к ним нет претензий. Нашей задачей в этой ситуации было лишь доводить средства до районов. Контроль за качеством материалов и выполнением работ в полномочия департамента не входит, — заверил чиновник. — За это отвечают заказчик и подрядчик».

Расследование, по данным “Ъ-Черноземье”, касается двух контрактов на общую сумму 181,98 млн руб., которые «Ремстрой» в 2018 году заключил с администрациями села Перлевка Семилукского района и райцентра Верхний Мамон. В Перлевке подрядчик должен был за 112,09 млн руб. построить систему водоснабжения, а в Верхнем Мамоне он за 65,89 млн руб. вел вторую очередь реконструкции водопровода на окраине села. Как сообщается в опубликованных сельскими администрациями тендерах, надзор за работой подрядчика осуществлял «Облкоммунсервис». В Перлевке он заключил контракт на услуги строительного контроля на 1,79 млн руб., а в Верхнем Мамоне — на 1,19 млн руб.

Директор ООО «Ремстрой» Игорь Касымов рассказал “Ъ-Черноземье”, что силовики действовали «корректно» во время посещения его компании: «Каких-либо злоупотреблений в их работе не увидел, хотя я, конечно, в этом не профессионал». Комментировать само расследование управленец не стал: «На данном этапе считаю это ненужным».

Директор «Облкоммунсервиса» Георгий Дятлов предложил “Ъ-Черноземье” обратиться за комментарием к руководителю областного департамента ЖКХ и энергетики Галине Смирновой. «Когда милиция приходит, всегда немного неприятно», — заметил он. Госпожа Смирнова не ответила на звонки “Ъ-Черноземье”.

ООО «Ремстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Воронеже в 1995 году с уставным капиталом 2,3 млн руб. для строительства зданий. Директором выступает Игорь Касымов, ООО в равных долях принадлежит Виталию и Людмиле Сопливенко. В 2018 году компания отчиталась о 2,95 млн руб. чистой прибыли (2,89 млн руб. в 2017-м) при выручке 356,74 млн руб. (247,63 млн руб. год назад).

Депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков, курирующий проект «Чистая вода» в регионе, уточнил “Ъ-Черноземье”, что эта программа в рамках федерального национального проекта «Экология» стартовала в 2019 году: «Она рассчитана на пять лет, наша область должна получить около 2,3 млрд руб. из федерального бюджета. Пока говорить о результатах преждевременно, в этом году объем средств именно в рамках “Чистой воды” незначителен. Но наболевшие вопросы решаются не только в рамках этой программы, но и за счет других средств, прежде всего региональных. Могу сказать, что в районах области позитивные изменения происходят. Например, начали решаться вопросы с водоснабжением в Ольховатке, Кантемировке, в других райцентрах и сельских поселениях». «Но только региональных средств не хватит. К сожалению, недостаточно и запланированных федеральных средств. В этих условиях контроль за их расходованием, прежде всего со стороны правоохранителей, имеет первостепенное значение. Для нормальных подрядчиков это не проблема, а от недобросовестных надо избавляться», — добавил господин Марков.

Сергей Калашников, Андрей Цветков