Галина Смирнова может покинуть пост главного коммунальщика Воронежской области

Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова может покинуть правительство региона. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали несколько источников на коммунальном рынке области. Среди возможных причин отставки они назвали сложности при проведении мусорной реформы, а также неопределенную позицию департамента по поводу запаха от Левобережных очистных сооружений: к решению этой проблемы в итоге подключился лично губернатор Александр Гусев. Впрочем, госпожа Смирнова сказала “Ъ-Черноземье”, что в ближайшее время не планирует менять место работы. Курирующий работу департамента областной вице-премьер Сергей Честикин также не подтвердил ее скорое увольнение.

Напомним, Воронежская область стала единственным регионом Черноземья, где был приостановлен ход мусорной реформы — право отсрочки до 1 января 2020 года представил федеральный центр. В области выбрано пять региональных операторов по обращению с отходами в восьми зонах, однако с 1 января заработало только ОАО «Экотехнологии», обслуживающее крупнейший Воронежский кластер. В остальных зонах действие реформы отложено. По словам губернатора Александра Гусева, в регионе могут увеличить количество кластеров до 15, чтобы снизить тариф на вывоз мусора.

Собеседники “Ъ-Черноземье” на рынке ЖКХ предполагают, что «опыт и компетенции» госпожи Смирновой «могут привести ее в мэрию Воронежа».

Олег Мухин, Александр Прытков, Андрей Цветков