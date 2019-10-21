Галина Смирнова переходит из облправительства в мэрию Воронежа

Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова, покинув правительство региона, перейдет на работу в мэрию областного центра. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил глава города Вадим Кстенин. «Если она примет решение о смене работы, я готов предложить ей должность руководителя управления главы городского округа, которое выполняет отдельные контрольные и аналитические функции в части документооборота, обеспечивает взаимодействие с федеральными органами власти»,— сказал мэр.

Галина Смирнова подтвердила “Ъ-Черноземье”, что планирует сегодня, 21 октября, написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Я давно знаю Галину Вячеславовну, она опытный управленец и умеет качественно выстроить рабочие процессы: с 2006 года – на госслужбе, и ровно десять лет в сложной и ответственной сфере жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время у управления нет руководителя, а опыт и юридическое образование Галины Вячеславовны позволят ей эффективно выполнить поставленные задачи»,— отметил Вадим Кстенин.

Вадим Кстенин и Галина Смирнова до 2015 года вместе работали в департаменте ЖКХ. Нынешний мэр был его руководителем, а госпожа Смирнова — его замом. Главой ведомства она стала после ухода господина Кстенина в городскую администрацию.

Напомним, отставка госпожи Смирновой обсуждалась с конца августа. Среди возможных причин отставки источники “Ъ-Черноземье” называли сложности при проведении мусорной реформы, а также неопределенную позицию департамента по поводу запаха от Левобережных очистных сооружений: к решению этой проблемы в итоге подключился лично губернатор Александр Гусев.

А в середине октября сотрудники полиции в рамках дела об особо крупном мошенничестве провели обыски и выемки документов в департаменте ЖКХ Воронежской области, у крупного подрядчика местных властей в сфере водоснабжения и в бюджетном учреждении, которое должно было контролировать качество выполненных работ. Силовики разбираются в возможном нецелевом расходовании подрядчиком, местным ООО «Ремстрой», до 200 млн руб. средств по нацпроекту «Чистая вода», которые были выделены на строительство водопроводов в селах.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников, Андрей Цветков