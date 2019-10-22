Глобальный рынок акций контролируется пассивными инвесторами

Институциональные инвесторы (паевые и пенсионные фонды, страховые компании) владеют акциями, на которые приходится 41% рыночной капитализации в мире, следует из нового отчета ОЭСР. В США на такие структуры приходится 60% всех вложений, доминируют они также на рынках Великобритании и Канады. Авторы исследования отмечают, что фонды в основном практикуют пассивное инвестирование на основе индексов без анализа конкретных компаний. Это ослабляет одну из ключевых функций фондового рынка — проведение оценки деятельности эмитентов и обеспечение новых компаний капиталом, который способствовал бы их росту.

Всего на конец 2017 года в мире насчитывалась 41 тыс. публично торгуемых компаний, их суммарная стоимость оценивалась в $84 трлн. В отчете ОЭСР использовались данные по 10 тыс. компаний на 54 рынках (примерно 90% мировой капитализации). Крупнейший рынок — американский (36% капитализации), за ним следует Китай (12%). Далее — Гонконг, Япония, Южная Корея, Великобритания. Россия в этом перечне занимала 20-е место — между Бразилией и Сингапуром.

Вторая по величине категория инвесторов после институциональных — это государственные структуры (14% капитализации). В первую очередь это центральные и региональные правительства, затем — суверенные и пенсионные фонды, госкомпании. В 8% всех размещенных на рынках компаний не менее половины акций держат именно такие структуры — их суммарные вложения составляют $10 трлн. При этом вложения этого сектора в Китае составляют 57% от мирового объема капитализации, находящейся во владении госструктур. Государство является важным игроком и на рынках Саудовской Аравии, Малайзии и Норвегии — там его доля составляет от 34% до 46% (в РФ она оценена в 32%). На остальные крупные категории инвесторов — частные корпорации (включая холдинги), стратегические индивидуальные инвесторы (семьи) — суммарно приходятся 18% капитализации.

В качестве риска глобального фондового рынка в ОЭСР отмечают высокую концентрацию капитала: в половине размещенных компаний на трех крупнейших держателей акций приходится более половины капитала. На межграничные инвестиции приходится четвертая часть всех вложений, 75% от этого объема обеспечивают инвесторы из США и ЕС.

Татьяна Едовина