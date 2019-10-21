Обвиняемую в нанесении побоев 16-летней девочке арестовали в Удмуртии

Следователи Удмуртии арестовали несовершеннолетнюю, которую обвиняют в нанесении побоев своей сверстнице. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, задержанную также обвиняют в ряде других преступлений в отношении несовершеннолетних.

Напомним, 29 сентября 2019 года 16-летняя обвиняемая из хулиганских побуждений в лесопосадке Ижевска на ул. Салютовская в присутствии группы подростков нанесла побои 16-летней знакомой. Видео было размещено в социальных сетях. Следователи возбудили уголовное дело.

Как выяснило следствие, до этого обвиняемая неоднократно совершала преступления в отношении несовершеннолетних. В 2018 году она была приговорена к условной мере наказания за разбой.

В период с января по октябрь 2019 года обвиняемая на улице нанесла побои 10-летнему мальчику и похитила у него 200 рублей. Летом она встретила на улице другого 10-летнего мальчика, нанесла ему побои и под угрозой применения насилия потребовала передать ей деньги.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. Производятся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечено в сообщении пресс-службы СУ СКР по Удмуртии.

Задержанной предъявлено обвинение по ст. 116 УК РФ (побои), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).