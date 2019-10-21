Свидетель: «Законовские» записывали передачу взяток Дмитрию Сазонову на видео в авторучке

Имущество бывшего заместителя руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова арестовано до 12 марта 2020 года. Соответствующее решение принял в понедельник Ленинский районный суд Самары.

В списке в числе прочего, значатся земельные участки и здания на Десятой просеке, а также кафе на ул. Вилоновской, в котором, по версии правоохранителей, Дмитрий Сазонов получил взятку. Имущество арестовано для обеспечения выплаты штрафа в случае возможного приговора суда.

Также в понедельник в суде дал показания индивидуальный предприниматель Александр Орлов. Он ранее был подконтролен бывшему главе ОПГ «Законовские» Алексею Рыжову. По версии правоохранителей, Александр Орлов до этого служил в МВД и лично был знаком как с главой «Законовских», так и с Дмитрием Сазоновым. По информации прокуратуры, господин Орлов был доверенным лицом Алексея Рыжова, и передавал бывшему замглавы Управления Росгвардии по Самарской области взятки от ОПГ «Законовские» с июля 2013 по сентябрь 2016 года в разных местах. Именно он впоследствии подробно рассказал силовикам о незаконных сделках.

Александр Орлов заявил, что представлял Алексея Рыжова во время передачи взяток Дмитрию Сазонову. Незаконное вознаграждение передавалось им экс-силовику за покровительство частной охранной организации, которая работала на группировку.

Дмитрий Сазонов также покровительствовал ряду рынков Самары, заявил индивидуальный предприниматель в суде. Александр Орлов добавил, что занимался передачей денег экс-прокурору Безенчукского района Андрею Павлову, который впоследствии был осужден за мошенничество.

В суде выяснилось, что господин Орлов является бывшим сотрудником правоохранительных органов, в которых работал вместе с Дмитрием Сазоновым. Свидетель показал, что вел видеозапись передачи всех взяток бывшему сотруднику Росгвардии с помощью камеры, встроенной в авторучку. Ее Александру Орлову передал один из лидеров преступного сообщества Сергей Гафуров.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов