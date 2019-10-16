В суде по делу экс-замглавы Росгвардии Дмитрия Сазонова выступил главный охранник ОПГ «Законовские»

Ленинский районный суд в среду допросил свидетелей со стороны обвинения по делу бывшего заместителя руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Показания дали бывший глава охраны руководителей ОПГ «Законовские» Александра Законова и Алексея Рыжова Алексей Кушнарев, его помощник Александр Попов, а также водители глав преступного сообщества Алексей Ривкин и Игорь Харченко.

Выступления свидетелей проходили по одинаковому сценарию. Они говорили про неоднократные ежемесячные встречи Алексея Рыжова и Дмитрия Сазонова в разных заведениях общепита и указывали на проблемы, которые ранее испытывали охранники «Законовских» с лицензированием оружия, но которые впоследствии решались. Некоторые из свидетелей в суде отмечали, что не знали о связях Александра Законова и Алексея Рыжова с преступным миром, но прокурор обращал внимание на противоречия в их показаниях, данных в суде и до него, затем с разрешения судьи зачитывал их заявления следствию, из которых было очевидно, что все они были знакомы с преступным сообществом, на которое работали.

В частности, Алексей Кушнарев рассказал, что работал на Александра Законова охранником с осени 2003 года,. После смерти Александра Законова Алексей Кушнарев продолжил трудиться на нового главу ОПГ Алексея Рыжова. Свидетель добавил, что у охранной организации были проблемы с лицензированием оружия, которое неоднократно изымалось. Как решался вопрос с лицензированием оружия, свидетель не знает. По его словам, Рыжов и его представители приезжали на празднование дня рождения Дмитрия Сазонова в конце 2000-х годов в ресторан «Баба Люба». Тогда обвиняемый получил от Алексея Рыжова подарок, купленный в магазине «Макрос». Алексей Кушнарев сказал также, что Алексей Рыжов неоднократно бывал в указанном ресторане. Перед визитом он пересчитывал собственные деньги и раскладывал их по конвертам.

Из показаний свидетеля выяснилось, что Алексей Рыжов ранее руководил Кировском рынком, а также встречался с директорами рынков на пересечении ул. Революционной и Московского шоссе и на перекрестке ул. Каховского и проспекта Кирова.

Дмитрий Сазонов утверждает, что не знает свидетелей со стороны обвинения. По его словам, они дают показания под давлением следствия.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов