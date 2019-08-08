Плата за вывоз мусора в Воронежской области может составить 70 рублей в месяц с человека

Жители муниципалитетов, не входящих в Воронежский кластер (включает облцентр и восемь прилегающих районов, всего порядка 1,3 млн человек), ориентировочно будут ежемесячно платить по 70 руб. с человека за вывоз мусора. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил 8 августа на встрече с главами поселений Терновского района. По словам господина Гусева, население, которое никогда не платило за вывоз отходов, надо «готовить к культуре пользования услугой»: «В этом рассчитываю на помощь властей в муниципалитетах вплоть до глав сел». «Вместе с тем, целевые ориентиры могут несколько поменяться в ту или другую сторону, так как сейчас реформа активно нами прорабатывается. Мы ищем разумный баланс между бюджетными тратами на создание мусорных полигонов и тарифом для конечного потребителя»,– добавил Александр Гусев.

Воронежская область пока не реализовала полностью мусорную реформу как раз из-за высоких тарифов на вывоз мусора для населения. Регион, напомним, изначально был поделен на восемь кластеров, каждый из которых объединил по несколько районов. Это оказался наибольший показатель по дроблению на зоны среди регионов Черноземья. Власти субъекта такое количество кластеров объясняли стремлением минимизировать транспортное плечо доставки отходов и снизить тарифы для населения. По факту же облправительство запустило работу только одного кластера, а деятельность остальных приостановило, объясняя это необходимостью еще раз проанализировать тарифную политику. Для всех зон тогда были определены региональные операторы по обращению с отходами. В апреле Александр Гусев заявил, что количество кластеров может быть увеличено до 15. На совещании в Терновском районе глава региона подтвердил эту цифру как отправную точку для расчетов, впрочем, кластеров, по его словам, может стать как больше, так и меньше. Власти субъекта продолжают корректировать территориальную схему по обращению с отходами: на том же мероприятии в муниципалитете господин Гусев отметил, что в Воронежской области планируется такое размещение полигонов, чтобы «плечо» доставки мусора составляло не более 70 км и, соответственно, позволяло бы снизить тариф для населения в сравнении с первоначальной схемой.

Подробнее о разделении региона на зоны читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежскому мусору добавляют кластеров».

Александр Прытков