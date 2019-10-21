В ТОСЭР «Новоуральск» зарегистрированы два первых резидента

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» (Свердловская область) зарегистрированы два резидента — ООО «Уральский завод капитального ремонта» и ООО НПП «Керамические системы». Суммарный объем инвестиций в проекты предприятий превысит 50 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината (УЭХК), который предоставляет площадки для ТОСЭР.

Уральский завод капитального ремонта оказывает услуги по ремонту станков. НПП «Керамические системы» планирует организовать серийное производство субстратов для автомобильной промышленности. Выход на проектную мощность намечен в 2020-2021 годах. Суммарно оба предприятия создадут более 80 рабочих мест.

Четыре заявки на получение статуса резидента ТОСЭР «Новоуральск» находятся на рассмотрении в управляющей компании АО «Атом-Тор». Это производство трубных сборок, стальных отводов и тройников, литейное производство и производство замороженных продуктов питания. Предполагаемое количество рабочих мест — около 550. По данным пресс-службы УЭХК, готовят заявки на присвоение статуса резидента в 2020 году еще шесть компаний.

Напомним, в рамках подготовки заявки Новоуральска на ТОСЭР в 2018 году правительство Свердловской области заключило соглашения с 26 потенциальными резидентами на общую сумму инвестиций 19,8 млрд руб.