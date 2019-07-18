В ТОСЭР Новоуральск появится производство по переработке и заморозке овощей

Компания по переработке и заморозке плодоовощной продукции Zamorozka.pro создает новое производство в ТОСЭР Новоуральск, рассказал глава компании Сергей Севрюков на заседании комиссии по малому и среднему бизнесу (МСБ) Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Производство станет второй очередью уже существующего проекта в поселке Исток. Сейчас мощность производства — около 2,5 тыс. т, из которых более половины приходится на борщевой набор. С 2016 года, отмечают в компании, рост составил порядка 3,7 раз.

Инвестиции во вторую очередь составят порядка 720 млн руб. Окупить затраты в компании планируют за пять лет. «Потенциал у рынка в разы выше объемов нашего нынешнего производства. Спрос опережает наше предложение»,— отметил господин Севрюков. Планируется, что проект позволит предприятию выйти на производство 20-25 тыс. т в год,

По словам господина Севрюкова, предприятие сталкивается с нежеланием сотрудничать со стороны местных производителей. Так, по данным властей региона, профицит производства картофеля в Свердловской области составляет 180%. «Наши сельхозпроизводители занимают странную позицию, которая в целом заключается в “дай денег”. Мне “КРиММ” (агрофирма в Тюменской области — “Ъ-Урал”) привозит картошку по 6 руб., потому что ее сеть не покупает, и Курган привозит. А наши не привозят и выкидывают ее»,— пожаловался Сергей Севрюков. Как пояснил председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Спас» Александр Попков, сельхозпроизводителей «нужно убеждать экономикой». «В той площадке, которая в поселке Исток, экономического интереса для производителей нет»,— заключил он.

Анна Лапина