Уральский электротехнический комбинат ищет резидентов ТОСЭР Новоуральска

Уральский электротехнический комбинат (УЭХК) рассчитывает привлечь резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске. «У нас четыре площадки, на которые распространен режим ТОСЭР. В конце прошлого года мы продали земли сельхоз назначения. Оставили землю для ТОСЭР. Сейчас ищем резидентов»,– сообщил на пресс-конференции генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

Постановление о присвоении статуса ТОСЭР Новоуральску подписано в феврале. Цель создания ТОСЭР – достичь благоприятных условий для социально-экономического развития Уральского округа, повысить инвестиционный, инновационный и кадровый потенциал территории. По словам господина Белоусова, первым резидентом стал Уральский завод капитального ремонта. Всего было заявлено 26 проектов с инвестициями в 22 млрд руб.

«Первую площадку мы включили в территорию на перспективу. Нам трудно предлагать ее инвесторам, потому что на ней пока находятся ядерные материалы. Поэтому заводить туда юридическое лицо, которое не связано с комбинатом, противозаконно»,— рассказал директор УЭХК. По его словам, комбинат ищет инвесторов, которые связаны с УЭХК общей деятельностью. Он уточнил, что проект одного из резидентов уже находится «на выходе», скоро компания зайдет на площадку.

Елена Горшкова