Депутат заксобрания останется в СИЗО до конца ноября

Ленинский суд Перми продлил сроки содержания под стражей депутату Законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину. Как сообщает «Новый компаньон», господин Кузьмин будет содержаться в СИЗО до 25 ноября 2019 года.

Напомним, господин Кузьмин в феврале 2019 года заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске. Но парламентарий в момент второго выстрела упал, дробь от выстрела попала в капюшон его куртки. По подозрению в совершении покушения на убийство был задержан местный житель Эдуард Мельников. В итоге он сначала сознался, что стрелял в депутата, но умысла убивать господина Кузьмина не имел. Позже господин Мельников изменил показания, заявив, что нападение было инсценировкой, а он стрелял холостыми. За это депутат обещал 200 тыс. руб., но не заплатил.

Несколько месяцев господин Кузьмин был потерпевшим по делу о покушении, но в начале июня был задержан в связи с расследованием дела о заведомо ложном доносе, которое в отношении депутата возбудил руководитель СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Оно было принято к производству Первым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР. При этом доказательства его причастности к совершению преступления сотрудники СКР и уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю собрали еще в ходе расследования «первого дела». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Эдуард Мельников, который к тому времени освободился из СИЗО, стал обвиняемым в соучастии в совершении этого преступления.