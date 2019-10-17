Депутат остался без женской компании

СУ СКР по Пермскому краю завершило следственные действия по уголовному делу в отношении депутата регионального заксобрания Ильи Кузьмина. Он обвиняется в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. По версии СКР, господин Кузьмин сымитировал покушение на самого себя с помощью соучастника, Эдуарда Мельникова. Последний выстрелил рядом с ним холостыми патронами вечером 24 февраля. Ранее следствие считало соучастниками бывшую подругу депутата и экс-супругу господина Мельникова. Теперь женщины из обвиняемых переквалифицировались в свидетели. Сам Илья Кузьмин вину не признает.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, следователь СУ СКР по Пермскому краю предъявил в окончательной редакции обвинение депутату законодательного собрания Илье Кузьмину. Теперь господин Кузьмин знакомится с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ. Окончательная редакция обвинения не изменилась: депутату инкриминируется совершение преступления, преду­смотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Как считает следствие, он срежиссировал и сымитировал покушение на самого себя, после чего сообщил об этом в правоохранительные органы. Мотив преступления — поднять собственный имидж в глазах избирателей.

Для реализации преступного умысла Илья Кузьмин вступил в сговор с жителем Соликамска Эдуардом Мельниковым. Вечером 24 февраля он выложил пост в Facebook, в котором сообщил, что неизвестный выстрелил в него из обреза в одном из дворов Соликамска. В результате злоумышленник смог попасть только в капюшон куртки, ее фото господин Кузьмин также выложил в сеть. Позже простреленную куртку следствие посчитает искусственным доказательством обвинения. Уже на следующий день господин Мельников был задержан, позже суд отправил его в СИЗО по обвинению в покушении на убийство. И если изначально он во всем сознался, то потом кардинально изменил свои показания, заявив, что все было срежиссировано. Со слов арестованного, с Ильей Кузьминым его свела супруга Олеся, которая знакома с бывшей подругой депутата Александрой Остапчук. Вместе мужчины придумали план «покушения».

«Я прошел мимо автомобиля Кузьмина „Тойота Ленд­крузер“, кивнул ему. Он вышел из автомобиля. <…> Я достал обрез и произвел выстрел холостым патроном в землю. Кузьмин запрыгнул за машину, затем он побежал и начал кричать: „Помогите!“ После чего я сделал выстрел в воздух и начал убегать оттуда. <…> Капюшон Кузьмину я не простреливал, капюшон на нем был снят. Предполагаю, что он заранее где-то прострелил его»,— цитирует слова Эдуарда Мельникова «МБХ медиа».

Несколько месяцев господин Кузьмин был потерпевшим по делу о покушении, но в начале июня был задержан в связи с расследованием дела о заведомо ложном доносе, которое в отношении депутата возбудил руководитель СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Оно было принято к производству Первым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР. При этом доказательства его причастности к совершению преступления сотрудники СКР и уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю собрали еще в ходе расследования «первого дела». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Эдуард Мельников, который к тому времени освободился из СИЗО, стал обвиняемым в соучастии в совершении этого преступления. В ходе заседания о продлении господину Кузьмину меры пресечения было объявлено, что в отношении Ильи Кузьмина проведена комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза, в том числе психофизиологическое исследование (полиграф).

Сам господин Кузьмин вину категорически не признает. По его словам, госпожа Остапчук решила его убить из-за неразделенной любви и привлекла для этого господина Мельникова. А после того, как покушение не удалось и последний был задержан, все трое придумали версию с инсценировкой.

По изначальной версии следствия, к совершению преступления были причастны бывшая подруга господина Кузьмина Александра Остапчук и бывшая жена господина Мельникова Олеся. Изначально женщинам было предъявлено обвинение в соучастии в преступлении, которое предположительно совершил Илья Кузьмин. Но в итоге они получили процессуальный статус свидетелей. Как говорят знакомые с ситуацией источники, скорее всего следствие пришло к выводу, что, выполняя те или иные действия по поручению депутата и Эдуарда Мельникова, они не были осведомлены об их намерениях совершить преступление.

Стоит отметить, что в качестве одного из оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу господину Кузьмину следствие указывало как раз угрозы госпоже Остапчук. Так, мать депутата, Юлия Клименко, отправила ей СМС-сообщение с угрозами, после чего женщина заявила, что опасается за свою жизнь и здоровье.

Срок предварительного следствия по уголовному делу заканчивается 25 октября. При этом собеседники „Ъ-Прикамье“ предполагают, что за это время обвиняемый не завершит ознакомление с материалами дела. Таким образом, сроки как следствия, так и содержания под стражей необходимо будет продлить. Скорее всего, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о мере пресечения состоится на следующей неделе.

Дмитрий Астахов