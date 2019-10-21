Председателем совета директоров «ТГК-1» назначен Виталий Маркелов

Совет директоров ПАО «ТГК-1» в форме заочного голосования избрал нового председателя. Им стал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, сообщили в компании.

Напомним, что ранее совет директоров ТГК-1 возглавлял генеральный директор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев.

“Ъ-СПб” писал, что в начале октября новым управляющим директором ПАО «ТГК-1» вместо ушедшего в отставку Александра Барвинка был назначен Вадим Ведерчик, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по капитальному строительству.