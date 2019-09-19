ТГК-1 досрочно осталась без главы

Вчера гендиректор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок досрочно сложил полномочия. Участники рынка отмечают, что это третья отставка в петербургских дочках «Газпрома» за последние полгода. Кто станет управляющим директором ТГК-1 — главная интрига на рынке. Эксперты говорят, что компания, подконтрольная «Газпрому», лишается самостоятельности и части полномочий.

Вчера совет директоров ТГК-1 проголосовал за досрочное прекращение полномочий гендиректора Алексея Барвинка с 30 сентября. Как пояснили в ТГК-1, решение принято на основании заявления господина Барвинка и в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа компании ее контролирующему акционеру — ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ). Теперь руководство ГЭХ должно назначить управляющего директора ТГК-1. Кто им будет, пресс-служба ГЭХ вчера затруднилась уточнить.

Алексей Барвинок — выходец из «Силовых машин», ТГК-1 он возглавил в 2014 году. При господине Барвинке ТГК-1 завершила программу договоров поставки мощности (ДПМ), в рамках которой ввела 1,7 ГВт новой мощности за более чем 75 млрд рублей; судилась со Смольным, чтобы повысить тариф на теплоэнергию за счет перехода на физический метод учета топлива для ТЭЦ; а также активно боролась за возврат дебиторской задолженности городских управляющих компаний.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что реструктуризация корпоративного управления с передачей полномочий генерального директора управляющей компании — достаточно распространенная схема. «По сути, это ограничение некоторых полномочий дочерней компании с передачей их холдингу. После назначения управляющего директора ТГК-1 будет понятно, насколько масштабно обновление менеджерской команды»,— объясняет господин Бурмистров.

Волна отставок в петербургских «дочках» «Газпрома» началась с назначения Сергея Густова гендиректором «Газпром межрегионгаза». В мае «Петербургтеплоэнерго» возглавил экс-председатель комитета по энергетике Петербурга Владислав Петров, а совсем недавно гендиректором «Теплосети Санкт-Петербурга» стал ее бывший главный инженер Антон Свиридов. Не стала исключением и ТГК-1, однако участники рынка пока затрудняются предположить, кто теперь будет принимать ключевые решения в крупнейшей энергетической компании Северо-Запада.

Алексей Кириченко