«Мемориал» оштрафовали за работы на заброшенном кладбище

Краевое минприроды оштрафовало общество «Мемориал» и руководителя его пермского отделения Роберта Латыпова. Как сообщает «Звезда», «Мемориал», как юридическое лицо, оштрафовано на 200 тыс. руб., господина Латыпов — на 50 тыс. руб.

Министерство посчитало, что нарушения были допущены при расчистке польско-литовского кладбища в заброшенном поселке Галяшор, в котором в 1940-е годы селили репрессированных из Польши и Литвы. Работы проводили волонтеры «Мемориала». Однако чиновники и правоохранительные органы посчитали, что действия волонтеров нарушают закон.

МВД возбудило уголовные дела о незаконной вырубке лесных насаждений и фиктивной постановке на учет иностранных граждан.