Поисковикам нашли нарушения

Экспедиция пермского «Мемориала» к месту захоронения репрессированных в советское время литовцев и поляков обернулась уголовным преследованием. Российские и литовские волонтеры несколько дней расчищали кладбище заброшенного поселка Галяшор в Кудымкарском районе, после чего полиция возбудила дела по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». В «Мемориале» заявляют, что не нарушали закон; поисковики подчеркивают, что ранее у властей края их деятельность «находила понимание». В администрации Кудымкарского района утверждают, что «литовская сторона» не получила «всех необходимых согласований и разрешений».

Волонтерский поисковый проект «По рекам памяти» существует уже более 20 лет, рассказал “Ъ” руководитель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов. Добровольцы из России и других стран ищут заброшенные спецпоселения и места захоронений. «В этих местах мы устанавливаем поклонные кресты, обелиски, таблички с информацией, что здесь похоронены жертвы репрессий»,— сказал господин Латыпов. Кроме того, участники экспедиций записывают воспоминания жителей пермских деревень, многие из которых — дети репрессированных. По словам Роберта Латыпова, все эти годы у поисковиков не было проблем с властями региона. «В крае принят "План по увековечиванию памяти жертв политических репрессий", где прописан и наш проект. Получается, что наша деятельность не просто разрешена, она официально вменена в обязанность»,— пояснил он.

Первые серьезные проблемы у поисковиков возникли в 2016 году, когда литовская община края — потомки ссыльных — установила памятник на месте спецпоселения Галяшор в Кудымкарском районе.

Поселок уже 40 лет заброшен, добраться туда можно только на тракторе, говорит Роберт Латыпов, «но власти района подняли скандал». В итоге представителям литовской общины выписали штрафы за нарушение правил использования земель лесного фонда; оштрафовали и жителя близлежащего поселка Велва-База Леонида Ладанова, который помогал перевозить памятник. После протестов посольства Литвы штрафы отменили, а власти района начали процесс юридической легализации мемориала, который не закончился до сих пор.

Летом 2019 года поисковики вновь приехали в Галяшор, чтобы расчистить заброшенное литовское кладбище. «Как всегда, мы направили официальное письмо местным властям — в данном случае главе Кудымкарского района Валерию Климову,— сказал господин Латыпов.— Мы попросили содействия в работе экспедиции, но получили ответ с официальным отказом». Следующие пять дней участники экспедиции — россияне, литовцы и гражданин Италии — брали интервью у местных жителей и расчищали кладбище. Они жили в доме Леонида Ладанова, который официально зарегистрировал иностранных гостей, утверждает поисковик. «Рано утром 10 августа к нам пришли полицейские и сотрудники других госслужб. Они несколько часов допрашивали каждого члена экспедиции,— рассказал Роберт Латыпов.— Нам сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки леса в окрестностях Галяшора (ст. 260 УК РФ, наказание до трех лет лишения свободы.— “Ъ”)». Поисковики утверждают, что не рубили деревьев — лишь расчищали бурелом, убирали сухостой и скосили траву на кладбище. По словам господина Латыпова, в районе Галяшора действительно было несколько пеньков, но они «явно были вырублены давно, и лесник при нас заявил об этом полиции».

«Но через несколько дней нам сообщили о втором уголовном деле — за нарушение миграционного законодательства,— рассказал поисковик.— Дело в том, что Леонид Ладанов зарегистрировал иностранных граждан в своем деревенском доме. А часть экспедиции — россияне — ночевали в соседнем доме его матери. Как оказалось, наш закон считает это нарушением, достаточным для заведения уголовного дела». Адвокат Эдуард Асатрян, представляющий Леонида Ладанова, подтвердил “Ъ”, что отдел дознания ОВД «Кудымкарский» возбудил уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина» (322.3 УК РФ, наказание — до трех лет лишения свободы).

Роберт Латыпов отрицает нарушения закона в ходе экспедиции.

«Некоторая коммуникация с краевыми властями у нас происходит по этой теме, но пока рано говорить о подробностях. Посмотрим, что будет»,— сказал он. В пресс-службе администрации Кудымкарского района сообщили, что не препятствуют деятельности общественных объединений. «Однако их деятельность не должна противоречить нормам российского законодательства. Литовской стороне были даны соответствующие юридические консультации по особенностям российского земельного законодательства, после чего инициативной группой составлен план действий по получению всех необходимых согласований и разрешений. Мы готовы им помогать, но сейчас работать там преждевременно, потому что все документы еще до конца не оформлены и соответствующие разрешения не получены»,— отметили в администрации Кудымкарского района.

«Работа по увековечению памяти жертв политических репрессий не может быть уголовно наказуема. В этом надо разбираться»,— заявил изданию «Парма-новости» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он сообщил, что направил запрос о ситуации с «Мемориалом» в МВД и краевую прокуратуру.

Александр Черных; Дмитрий Астахов, Пермь