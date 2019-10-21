Суд признал деятельность BlaBlaCar в России законной

Арбитражный суд Москвы 21 октября отказал астраханской транспортной компании «Транс Лайн» в иске к BlaBlaCar. Таким образом суд признал законность использования приложения, распространяемая с помощью сервиса информация не запрещена.

По версии BlaBlaCar, автомобильные поездки с использованием их приложения не являются коммерческими, так как водители компенсируют расходы на поездку и не получают доход. Претензии возникают к компании из-за отсутствия понятия «совместная поездка» в законодательстве. BlaBlaCar выступает сторонником регулирования отрасли совместных поездок, чтобы получить более прозрачный рынок и обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее Минтранс представил проект нового закона по регулированию онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Однако Объединение автопассажирских перевозчиков считает, что документ грозит рисками в сфере безопасности и прав потребителей.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В попутчиках увидели пассажиров».