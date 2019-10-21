Девелоперы просят отменить личное поручительство при получении проектного финансирования

Совладелец девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев предложил на законодательном уровне отменить личное поручительство собственников компаний-застройщиков при получении проектного финансирования. На конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости он уточнил, что это одна из основных претензий застройщиков к механизму работы по эскроу-счетам. Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов согласился, что в отдельных случаях требования к совлаладельцам должно быть пересмотрено.

Господин Ручьев также отметил, что девелоперы испытывают сложности при работе с контрагентами через счета индивидуальных предпринимателей, поскольку банки блокируют платежи. В таком случае компаниям приходится оформлять строителей в штат, что усложняет работу девелоперов. В Сбербанке уточнили, что заградительные меры для работы с индивидуальными предпринимателями стимулируют девелоперов переходить к механизму работы с самозанятыми гражданами.

Напомним, механизм поручительства для застройщиков, не перешедших на эскроу-счета был предложен Минстроем. Такая мера должна гарантировать завершение строительства, даже если компанию признают банкротом.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Эскроу-счетам предлагают альтернативу».

Елизавета Макарова