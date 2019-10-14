Эскроу-счетам предлагают альтернативу

Для застройщиков, не перешедших на эскроу-счета, разработали механизм поручительства. Инструмент предложил Минстрой. Согласно идее министерства, договор поручительства будет заключаться между Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, застройщиком и банком. Документ гарантирует, что строительство завершится, даже если компанию признают банкротом.

Однако такое может произойти, вероятно, только среди определенной группы застройщиков, говорит гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко: «Есть требования по переходу на эскроу-счета. Там, где девелопер может при определенных показателях достраивать по старым правилам, привлекать деньги граждан в том числе, он платит в Фонд обеспечения дольщиков 1,2%. В результате достраивают по старым правилам при условии, что у них не меньше 10% продажи по ДДУ. Для ряда застройщиков даны даже преференции — меньший объем продаж или степень готовности, в случае если они реализуют проект комплексного освоения территории. 800 девелоперов у нас находятся в проблемной зоне, остальные 70 млн кв. м работают по старым правилам, 20 млн кв. м у нас реализуются через систему эскроу, а 30 млн кв. м находятся в подвешенном состоянии, так как непонятно, что с ним делать. Собственно, для этой потенциально проблемной части и придумывают различные инструменты».

Согласно документу, проценты по поручительскому договору не должны превышать ключевую ставку Центробанка, увеличенную на 3%. Кроме того, вознаграждение получит и поручитель — 0,5% годовых. Насколько эффективным будет этот механизм? Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает, что меры властей необходимы, однако более актуальны они будут для регионов: «Наверняка использоваться будут в основном банки большой тройки.

Механизм вполне себе рабочий, несмотря на то, что вероятность наступления события, при котором поручитель будет вынужден исполнить свои обязательства, минимальная.

Существует единственная проблема: так как за поручительство нужно будет платить, естественно, банк захочет заработать свою маржу, а девелопер будет не готов отказаться от своей, и стоимость данного поручительства в конечном итоге ляжет на потребителя, что в очередной раз вызовет небольшое повышение цен. Конечно, кому-то за это придется заплатить, но, с другой стороны, уменьшается риск недостройки объекта. Я думаю, что это скорее все-таки региональный вопрос».

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Александр Рассохин