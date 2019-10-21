Нижегородская область привлечет еще шесть кредитных линий на 6 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области объявило шесть аукционов на открытие региону невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом в 6 млрд руб. Как сообщается на портале госзакупок, по каждому займу процент за пользование средствами составит 8% годовых.

Планируется привлечь четыре невозобновляемых линии с лимитом каждая в 1 млрд руб. сроком на год, начальная (максимальная) стоимость каждого контракта составит 80 млн руб. Также требуется два краткосрочных займа на 120 дней каждый с лимитом в 1 млрд руб., начальная (максимальная) стоимость каждого контракта составит 26,3 млн руб.

Ранее Нижегородская область объявила еще 10 аукционов на привлечение краткосрочных кредитных линий с лимитом 10 млрд руб. Во всех случаях средства нужны для финансирования дефицита бюджета, для погашения долговых обязательств региона и пополнения остатков средств на счете в течение финансового года. Итоги всех аукционов подведут 30 и 31 октября.

Анастасия Еремина