Нижегородская область планирует привлечь краткосрочные кредиты на 10 млрд рублей

Нижегородская область объявила аукционы по привлечению десяти краткосрочных невозобновляемых кредитных линий на 10 млрд руб. Процентная ставка за пользование средствами составит 8% годовых. Итоги торгов подведут после 28 октября, сообщается на портале госзакупок.

Восемь кредитных линий на 1 млрд руб. каждая планируется привлечь сроком на 90 дней (три месяца), начальная (максимальная) стоимость каждого контракта составит 19,7 млн руб. Еще два займа с лимитом 1 млрд руб. каждый привлекаются на 120 дней (четыре месяца). Максимальная стоимость контракта по ним составит 26,3 млн руб.

Средства привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета, для погашения долговых обязательств Нижегородской области и пополнения остатков средств на счете регионального бюджета в течение финансового года.

Анастасия Еремина