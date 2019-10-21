Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу-счетами

Сбербанк намерен снизить ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансирует банк с использованием эскроу-счетов. Самая низкая ставка — от 1% — будет по программе господдержки для семей с детьми. По программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка ставка составит от 3,3%, для остальных ипотечных программ с застройщиками — от 5,3%.

Как говорится в пресс-релизе банка, оформить ипотеку со сниженной ставкой можно будет при покупке квартиры в новостройке у застройщиков—партнеров Сбербанка, которые используют эскроу-счета банка. Минимальная процентная ставка будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию.

По данным ЦИАНа, российские застройщики продолжают повышать цены, прежде всего в проектах, продаваемых через эскроу-счета. Заметнее тренд прослеживается в регионах: в октябре лидером по росту цен на жилье стал Челябинск, в то время как Москва продемонстрировала незначительное падение.

Подробности — в публикации “Ъ” «Застройщики сделали надбавку».