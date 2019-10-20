Застройщики сделали надбавку

Российские застройщики не смогли заранее компенсировать переход жилищного строительства на проектное финансирование. Девелоперы продолжают повышать цены, прежде всего в проектах, продающихся через эскроу-счета. Заметнее тренд прослеживается в регионах: лидером по росту цен на жилье в октябре стал Челябинск, в то время как Москва продемонстрировала незначительное падение.

Первичная недвижимость в России продолжает дорожать: в октябре средняя стоимость новостроек в 15 крупнейших городах страны выросла на 2% (до 75,1 тыс. руб. за 1 кв. м) относительно предыдущего месяца. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.

Согласно их расчетам, самым заметным за минувший месяц стал рост цен на первичное жилье в Челябинске: относительно сентября оно подорожало сразу на 9%, до 47,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Эти цифры подтверждают аналитики «Авито Недвижимость», указывая что новостройки в городе сейчас продаются в среднем по цене 47,6 тыс. руб. за 1 кв. м: это на 9% выше значения прошлого месяц и на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На втором месте по данным ЦИАН Уфа. За месяц рост цен составил 6%, новостройки продаются в среднем по 79 тыс. руб. за 1 кв. м. Следом идут Казань и Красноярск, первичные квартиры за октябрь здесь подорожали на 4%, до 94,6 тыс. руб. и 64,5 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.

В Москве рынок первичной недвижимости сейчас намного более спокоен, чем в регионах. Согласно расчетам ЦИАН, в октябре цены снизились на 0,5%, до 190 тыс. руб. за 1 кв. м. В годовом выражении динамика тоже менее выражена, чем во многих регионах: с октября прошлого года первичное жилье подорожало в среднем только на 6%. В Санкт-Петербурге ситуация похожая, новостройки продаются в среднем 122,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 2% выше показателя сентября и соответствует уровню октября прошлого года.

Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России Город Средняя стоимость недвижимости в новостройках в октябре 2018 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Средняя стоимость недвижимости в новостройках в сентябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Средняя стоимость недвижимости в новостройках в октябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Динамика октябрь 2019 /сентябрь 2019 Динамика октябрь 2019/октябрь 2018 Волгоград 50,1 47,9 48,3 1% –4% Воронеж 58,3 53,1 54,1 2% –7% Екатеринбург 66,7 71,9 73,4 2% 10% Казань 77,1 91,3 94,6 4% 23% Красноярск 58,3 61,9 64,5 4% 11% Москва 178,9 190,6 190 0% 6% Нижний Новгород 63,4 72,1 73,6 2% 16% Новосибирск 64,1 67,6 69,2 2% 8% Омск 42,6 48,8 49,4 1% 16% Пермь 56,4 63,4 62 –2% 10% Ростов-на-Дону 55,7 51,6 52 1% –7% Самара 47 46,1 46,7 1% –1% Санкт-Петербург 122 120,4 122,5 2% 0% Уфа 66,2 74,3 79 6% 19% Челябинск 40,8 43,5 47,6 9% 17% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН

Аналитики «Авито Недвижимость» связывают продолжающийся рост цен на жилье в постепенным переходам отрасли жилищного строительства на проектное финансирование. Согласно их данным с момента вступления в силу законодательных изменений в июле прошлого года новостройки в России подорожали в среднем на 3,3%, до 72,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В «Авито Недвижимость» не исключают, что в ноябре на первичном рынке произойдет еще одна волна повышения цен.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов тоже ждет, что в большинстве регионах цены на новостройки продолжат расти. «Их подстегивает во многом постепенное оживление спроса, ведь на рынок выходят те, кто отложил покупку летом из-за неопределенности с переходом на эскроу-счета»,— рассуждает он. Кроме того, по словам господина Попова, общую положительную динамику средних цен обеспечивает увеличение доли новостроек, которые реализуются в рамках проектного финансирования: стоимость такой недвижимости в среднем на 5–7% дороже, чем объектов, которые заканчивают по старым правилам. Хотя эксперт добавляет, что рост цен немного сдерживает общее оживление рынка: девелоперы сейчас выводят заметно больше проектов, чем летом, это способствует увеличению конкуренции.

Хотя директор по маркетингу «Талан» Наталья Гарифуллина настроена более пессимистично. «Положительные ценовые колебания сейчас могут быть связаны с работой застройщиков по переуступке, а не по эскроу, например, в Ижевске, Перми и Тюмени»,— рассуждает она. До конца года эксперт прогнозирует лишь усиления стагнации цен на первичном рынке, какие-то глобальные изменения из-за перехода рынка на проектное финансирование и банкротства ряда застройщиков он ждет только в следующем году.

Александра Мерцалова