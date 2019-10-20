Застройщики сделали надбавку

Российские застройщики не смогли заранее компенсировать переход жилищного строительства на проектное финансирование. Девелоперы продолжают повышать цены, прежде всего в проектах, продающихся через эскроу-счета. Заметнее тренд прослеживается в регионах: лидером по росту цен на жилье в октябре стал Челябинск, в то время как Москва продемонстрировала незначительное падение.
Первичная недвижимость в России продолжает дорожать: в октябре средняя стоимость новостроек в 15 крупнейших городах страны выросла на 2% (до 75,1 тыс. руб. за 1 кв. м) относительно предыдущего месяца. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.
Согласно их расчетам, самым заметным за минувший месяц стал рост цен на первичное жилье в Челябинске: относительно сентября оно подорожало сразу на 9%, до 47,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Эти цифры подтверждают аналитики «Авито Недвижимость», указывая что новостройки в городе сейчас продаются в среднем по цене 47,6 тыс. руб. за 1 кв. м: это на 9% выше значения прошлого месяц и на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На втором месте по данным ЦИАН Уфа. За месяц рост цен составил 6%, новостройки продаются в среднем по 79 тыс. руб. за 1 кв. м. Следом идут Казань и Красноярск, первичные квартиры за октябрь здесь подорожали на 4%, до 94,6 тыс. руб. и 64,5 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.
В Москве рынок первичной недвижимости сейчас намного более спокоен, чем в регионах. Согласно расчетам ЦИАН, в октябре цены снизились на 0,5%, до 190 тыс. руб. за 1 кв. м. В годовом выражении динамика тоже менее выражена, чем во многих регионах: с октября прошлого года первичное жилье подорожало в среднем только на 6%. В Санкт-Петербурге ситуация похожая, новостройки продаются в среднем 122,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 2% выше показателя сентября и соответствует уровню октября прошлого года.
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН
Аналитики «Авито Недвижимость» связывают продолжающийся рост цен на жилье в постепенным переходам отрасли жилищного строительства на проектное финансирование. Согласно их данным с момента вступления в силу законодательных изменений в июле прошлого года новостройки в России подорожали в среднем на 3,3%, до 72,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В «Авито Недвижимость» не исключают, что в ноябре на первичном рынке произойдет еще одна волна повышения цен.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов тоже ждет, что в большинстве регионах цены на новостройки продолжат расти. «Их подстегивает во многом постепенное оживление спроса, ведь на рынок выходят те, кто отложил покупку летом из-за неопределенности с переходом на эскроу-счета»,— рассуждает он. Кроме того, по словам господина Попова, общую положительную динамику средних цен обеспечивает увеличение доли новостроек, которые реализуются в рамках проектного финансирования: стоимость такой недвижимости в среднем на 5–7% дороже, чем объектов, которые заканчивают по старым правилам. Хотя эксперт добавляет, что рост цен немного сдерживает общее оживление рынка: девелоперы сейчас выводят заметно больше проектов, чем летом, это способствует увеличению конкуренции.
Хотя директор по маркетингу «Талан» Наталья Гарифуллина настроена более пессимистично. «Положительные ценовые колебания сейчас могут быть связаны с работой застройщиков по переуступке, а не по эскроу, например, в Ижевске, Перми и Тюмени»,— рассуждает она. До конца года эксперт прогнозирует лишь усиления стагнации цен на первичном рынке, какие-то глобальные изменения из-за перехода рынка на проектное финансирование и банкротства ряда застройщиков он ждет только в следующем году.
Ситуация в жилищном строительстве остается непростой, признает Центробанк в опубликованной в октябре аналитической записке. Одним из ключевых сдерживающих факторов, несмотря на высокую потребность населения в улучшении жилищных условий, остается слабый спрос, а демографическая ситуация может усугубить положение. Стимулировать спрос на жилье должна ипотека, однако есть проблемы с ее доступностью для граждан: обслуживать такие кредиты может лишь треть российских семей, поэтому охват населения ипотекой остается невысоким.
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