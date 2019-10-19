Дамба подвела артель

По факту гибели 15 рабочих золотодобывающей артели из-за прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. В результате происшествия волной накрыло два дома, в которых отдыхали рабочие. Из-за затопления пострадали 44 человека, судьба еще 13 работников артели неизвестна. В Курагинском районе введен режим ЧС. По предварительным данным, дамба была установлена незаконно. Выплата компенсаций оценивается в сумму свыше 25 млн руб.

Минувшей ночью Красноярском крае, в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв технологической дамбы золотодобывающей артели. В результате происшествия по предварительным данным, погибли 15 человек, еще 44 пострадали. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они отправлены в Курагинскую районную больницу. Состояние еще 11 человек оценивается как средней и легкой тяжести, сообщили в Минздраве Красноярского края. «Местонахождение еще 13 человек неизвестно. Поэтому можно сказать, что количество погибших еще будет уточняться»,— сказал журналистам первый заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин. В Курагинском районе края введен режим ЧС.

«Дамбу прорвало, прошла небольшая волна. Она затопила дома, в которых находились рабочие артели. Сейчас на месте происшествия продолжается эвакуация, завалов на месте нет. Пострадавшим оказывается помощь, на месте работают психологи»,— сообщили “Ъ” в МЧС. Заместитель главы управления МЧС по Красноярскому краю Олег Матыленко сообщил, что дамба в результате прорыва была полностью разрушена.

«Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая от 3,5 до 4 метров, смыла два дома, в которых проживали работники»,— сказал он.





По словам Юрия Лапшина, вахтовый поселок — около 180 человек. «Непосредственно в этих балках было около 74. Точное число еще устанавливается»,— сказал он.

По данным спасателей, для ликвидации ЧС на место вылетел из Хакасии вертолет МИ-8 МЧС и еще один вертолет из Красноярска со спасателями на борту. Общая группировка сил составит около 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. В готовности находится аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России, в готовность приведены силы и средства краевого учреждения «Спасатель».

Глава Красноярского края Александр Усс вылетел в зону происшествия. «О причинах происшествия пока сказать трудно. Это может быть несоблюдение технологий при строительстве данного объекта, также не исключаем его строительство без разрешений и контроля. Кроме того, в этот период там шли дожди, поэтому возможно влияние природного фактора»,— сказал он. Также к месту аварии вылетел руководитель Роструда Михаил Иванков. Как сообщили “Ъ” в службе, сейчас формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая на производстве. На месте происшествия уже работает представитель территориального органа Роструда. Ведется работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших работников.

По словам Юрия Лапшина, дамба являлась «несанкционированным инженерным сооружением». «Окончательную причину прорыва дамбы будет устанавливать техническая экспертиза и следствие. Есть определенный порядок создания и эксплуатации инженерных сооружений. Инициатор создания такого сооружения должен обратиться за получением санкций на использование водного объекта, чего сделано не было. Надзорные службы не имели представления о том, что в данном месте были произведены такие работы. Работы были сделаны кустарным способом. Предполагаю, что с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм»,— сказал он. Олег Матыленко отметил, что места жительства рабочих также были построены с нарушениями: «Балки были построены ниже бьефа технического сооружения».

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс уже доложили президенту Владимиру Путину о произошедшем. «Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты»,— рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Следственными органами Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих (ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)). В Красноярский край направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СКР для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела.

Как рассказал президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, общая сумма выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате прорыва дамбы может превысить 25 млн руб. Хотя сооружение не было внесено в реестр Ростехнадзора вопреки требованию законодательства и не было застраховано, закон определяет порядок выплат со стороны владельца объекта на тех же условиях, как если бы страховка была. Если по каким-либо причинам собственник не выполнит эту обязанность, то по закону выплату осуществляет компенсационный фонд НССО.

Оксана Павлова