Эту песню зашивает молодежь

Пятый день Mercedes Benz Fashion Week Russia оказался, пожалуй, самым молодым по составу участников. И какими бы разными эти молодые ни были, ощущение свежего ветра и проветренных мозгов всегда приятно и полезно.

День начался с показа коллекции Sergey Soroka, новичка Mercedes Benz Fashion Week Russia. Дизайнер марки, которого зовут, как нетрудно догадаться, Сергей Сорока, начинал с мужской одежды и лишь недавно переключился на женскую, что, надо сказать, получилось у него отлично. Минималистичная, очень легкая и свежая, по-хорошему строгая — это именно одежда, а не манифест или шоу. И понятно, что за этими простыми на вид вещами стоят именно дизайнерский труд и мастерство, приобретенное «в мужском разряде», потому что, как известно, нет в портновском искусстве ничего сложнее мужского пиджака. Словом, это отличное пополнение для Недели.

Уже не дебютанты — марка Kruzhok, выросшая пару лет назад из альманаха «Кружок», который пресса окрестила окном в андерграунд-культуру. На сей раз Kruzhok показал не просто майки-худи-треники, а полную экипировку всех рабочих и нерабочих, городских и не совсем городских профессий, но главное — типажей. Персонажи были отличные — сборщики мусора, ассенизаторы, альпинисты—мойщики окон, полубезумная уличная певица, пухлый мальчик в штанишках на лямочках и с игрушками в руках.

Шоу удалось на славу. Есть ли за этим одежда? Ответ неоднозначен, и не совсем понятно, интересует ли он самих авторов.

А вот любимец публики и прогрессивной модной общественности Рома Уваров, который пару сезонов назад начинал с безусловно эффектных и непременно тематических шоу, за которыми не всегда читалась реальная одежда, на сей раз убил всех зайцев. Взял тему весьма остроумную и живописную — цыганская свадьба. И разыграл ее на модный манер, использовав цыганскую любовь ко всему золотому, блестящему, ярким краскам и розам. Розы были вышиты на хлопковых платьях, их аппликации украшали жакеты и брюки вместо лампасов, на пиджаках и костюмах тоже красовались гигантские золотистые контуры роз, напечатанные с помощью трафаретов, а пояса были сделаны из металлических золотых «букетов». Понятно, что цветастые платья и пышные юбки из шелковых лоскутков, напоминающие о моде 70-х, пришлись здесь как нельзя более кстати. В результате и коллекция получилась великолепная, и шоу очаровательное. Остроумно, эффектно, но и по делу в профессиональном смысле. Потому что все эти вещи можно производить, продавать и носить.

День завершился красивейшим перформансом Тиграна Аветисяна. Мальчики-модели в белоснежных спецодеждах заливали белоснежные конструкции на белоснежном подиуме яркими красками, которые, медленно стекая, смешивались и застывали многоцветной пеной. Это оказалось отличным и очень символичным финалом Недели, которая все предыдущие годы завершалась зубодробительными шоу Игоря Гуляева со звездами в мехах и перьях.

Впереди еще один день, полностью отданный начинающим маркам,— Fashion Futurum. Раньше он предварял Неделю, теперь подытоживает ее. Еще один знак того, что «молодым везде у нас дорога».

Ольга Михайловская